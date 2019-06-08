Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить средство для очистки труб

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец смог выпить моющее средство.

Как сообщает "Российская газета", в интервью телеканалу НТВ он объяснил это суетливым характером отца и его привычкой к определенному местоположению вещей в доме: рядом с раковиной у него всегда стоит что-то питьевое.

"Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп - и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный", - сказал Бари Алибасов-младший.

Он предположил, что жидкость оказалась рядом с раковиной после прочистки труб, и ее просто забыли убрать. Доза проглоченного средства была небольшой, и в больнице ему сделали промывание, но несмотря на это, избежать повреждения дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не удалось.

Сейчас продюсер находится в медикаментозном сне, и врачи не рекомендуют беспокоить его: частые посещения могут затормозить заживление.

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу с ожогами 4 июня - после того, как выпил очистительную жидкость "Крот. Чистые трубы", перепутав его с соком. Семья продюсера собирается подавать в суд на производителя средства.