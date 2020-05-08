Сын Газманова удивил подписчиков снимком с резиновой куклой (ФОТО)

Родион Газманов на странице в Instagram опубликовал снимок с резиновой женщиной.

Сын Газманова ответил на часто задаваемый вопрос о личной жизни, объяснив, что она у него очень "разная", пишет издание "Дни24".

В начале июля Родиону Газманову исполнится 39 лет. К этому возрасту он успел построить довольно успешную карьеру на сцене и на телеэкране, а вот о личной жизни распространяться не очень любит, но известно, что певец ни разу не был женат.



Поэтому не удивителен интерес многочисленных поклонниц относительно планов кумира. Удовлетворяя любопытство подписчиков артист разместил в соцсети фото с резиновой женщиной, таким образом показав "разнообразие". Он попросил фанаток не критиковать его "выбор" и не обращать внимание на чрезмерное количество ярко помады на губах "барышни".