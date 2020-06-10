Сын сожительницы оставил жителя Карелии без машины

В Лоухском районе юноша угнал и разбил иномарку сожителя своей матери, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в дежурную часть полиции обратился житель поселка Лоухи. Пока мужчина был в отъезде, угнали его Volkswagen.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 26-летний сын сожительницы потерпевшего. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, молодой человек выпивал с другом, затем решил покататься. В доме матери нашел ключи от иномарки и сел за руль. Далеко уехать не удалось, машина вылетела в кювет и получила значительные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Кроме того, подозреваемому грозит административное наказание за нарушения по линии ГИБДД.