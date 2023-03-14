«Сына успела остановить, собаку — нет»: жителей Петрозаводска предупреждают о незамерзшей иордани

Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее собака провалилась в прорубь, оставшуюся не замершей после крещенских купаний, на Ключевском карьере, где был тонкий лед.

В паблике «Живой Петрозаводск» горожанка обратилась ко всем, кто любит погулять по льду озер.

«Хочу предупредить жителей, посещающих на прогулках Ключевской карьер, а также родителей детей и подростков, которых туда как магнитом тянет. Сегодня утром на месте бывших крещенских омовений со стороны „утюга“ в плохо промерзшую прорубь, не огороженную и не закрытую, под тонкий лед провалилась моя собака. Сына я успела остановить, а собаку нет. И это благо, что реакция хорошая, удалось собаку выудить, вытащить из ледяной воды! А если дети провалятся?» — возмутилась петрозаводчанка.

Также горожанки призвала к совести организаторов смывания грехов, предупредив, что ЧП может стать грехом на их совести.