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Таблетки собираются продавать поштучно в отделениях Сбербанка

Новости. Общество
16:14, 27 Апреля 2021
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сбербанк в рамках пилотного проекта откроет аптеки в своих отделениях.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических „СберЕАптек“ на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять», — сказал он журналистам.

По словам Хасиса, поскольку аптека будет пользоваться помещениями на «очень льготных условиях», то она сможет предлагать низкие цены.

Также аптека хочет обсудить с производителями лекарств фасовку препаратов, чтобы таблетки можно было покупать поштучно.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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