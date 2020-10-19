Тайник с 60 бутылками столетнего виски обнаружили во время ремонта дома в деревне

Пара из американской деревни Эймс во время ремонта в купленном доме нашла тайники с виски 1920-х годов.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на телеканал Fox News.

Ник Драммонд и его партнер Патрик купили старый дом и начали ремонтировать его. Сосед рассказал им, что когда-то здание построили бутлегер и немецкий барон. "Нам понравилась эта история, но мы отнеслись к ней скептически. Мы никогда не думали, что она хотя бы отчасти правдива", — отметил Драммонд.

Во время ремонта новые хозяева нашли в стенах дома и под полом потайные отсеки с бутылками виски, датированными периодом 1920-х годов. Было обнаружено около 60 столетних бутылок, из которых около трети были полными.

Драммонд начал искать информацию о прежнем владельце дома и узнал, что это действительно был бутлегер по имени Адольф Хампфнер, который скончался при невыясненных обстоятельствах. После его смерти похожие тайники были найдены в других его владениях и транспортных средствах.

В 1920-1930-е годы в США действовал сухой закон, во время которого бутлегеры вели подпольную торговлю спиртными напитками.