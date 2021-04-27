Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.

Об этом сообщили в администрации города.

Комиссия рассмотрела 7 кандидатур и тайным голосованием выбрала двух человек.

Это директор Музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова депутат Законодательного Собрания Аркадий Рутгайзер.

Протокол заседания комиссии будет представлен главе Петрозаводска для вынесения на сессию Петросовета проекта решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».