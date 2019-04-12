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Новости. Общество
16:41, 12 Апреля 2019
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев

Таксист в Карелии сдал должника приставам

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В Беломорском районе внимательный пристав смог найти бегавшего от правосудия должника, сообщили в УФССП Карелии.

У приставов Беломорского района находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с местного жителя по кредитным платежам.

По заявлению кредитной организации должник был объявлен в исполнительный розыск. Мужчина, опасаясь кредиторов, длительное время не проживал по адресу регистрации и со слов соседей уехал на заработки в другой город.

Установить местонахождение должника удалось судебному приставу.

Возвращаясь с дежурства, судебный пристав увидел разыскиваемого должника, который садился в такси.

Связавшись со своим структурным подразделением, сотрудник службы сообщил адрес, по которому видел разыскиваемого должника и государственный регистрационный знак автомобиля.

Судебный приставы незамедлительно выехали на базу городского такси для опроса водителя. Успешно спланировать дальнейшие действия и завершить розыск судебным приставам помогла информации таксиста - разыскиваемый должник был найден.

В объяснении гражданин пояснил, что ведет "кочевой" образ жизни, работает вахтовым методом, но официально не трудоустроен, снимает квартиры по разным адресам, но долго в них не задерживается. Кроме того, мужчина пользуется чужим телефоном и не появляется в общественных местах.

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