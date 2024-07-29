«Там уже море!» — вода с большой скоростью заливает центр Петрозаводска

Серьезная коммунальная авария произошла в центре Петрозаводска.

В центре Петрозаводска поздним вечером 2 августа произошла коммунальная авария, сообщил нашему изданию читатель.

На проспекте Ленина по проезжей части течет вода, машины поднимают фонтаны. Пока непонятно, что и где случилось, но, как рассказал очевидец, поток воды сильный, и она уже потекла по тротуару.

Судя по скорости течения воды, как отметил читатель, авария серьезная.

Петрозаводчане сообщили, что в домах на проспекте Ленина отключили воду.

«Там уже море!» — сообщил читатель и прислал второе видео последствий коммунальной аварии.