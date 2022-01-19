Таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей

Карельская таможня нашла на петрозаводских складах крупную партию сигарет без акцизных марок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники таможни и правоохранительных органов республики в складских помещениях, расположенных в Петрозаводске, обнаружили 42 460 пачек сигарет производства стран Евросоюза и Республики Беларусь без акцизных марок РФ и обязательной маркировки средствами идентификации.

– Ориентировочная розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 5 миллионов рублей, – отметил заместитель начальника Карельской таможни Сергей Скворцов.

На складах находились сигареты марок OMEGA, Marlboro, L&M, Philip Morris, NZ, KENT, Winston, ФЭСТ, Прима, Престиж, Tu-134, Донской табак, Стюардесса, Арктика.

Табачная продукция изъята сотрудниками МВД.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Ранее в Петрозаводске таможенники нашли в магазине поддельную спортивную одежду.