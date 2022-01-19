Таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей

Карельская таможня нашла на петрозаводских складах крупную партию сигарет без акцизных марок.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники таможни и правоохранительных органов республики в складских помещениях, расположенных в Петрозаводске, обнаружили 42 460 пачек сигарет производства стран Евросоюза и Республики Беларусь без акцизных марок РФ и обязательной маркировки средствами идентификации.
– Ориентировочная розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 5 миллионов рублей, – отметил заместитель начальника Карельской таможни Сергей Скворцов.
На складах находились сигареты марок OMEGA, Marlboro, L&M, Philip Morris, NZ, KENT, Winston, ФЭСТ, Прима, Престиж, Tu-134, Донской табак, Стюардесса, Арктика.
Табачная продукция изъята сотрудниками МВД.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
Ранее в Петрозаводске таможенники нашли в магазине поддельную спортивную одежду.
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