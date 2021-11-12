В Петрозаводске таможенники нашли в магазине поддельную спортивную одежду

Накануне новогодних праздников сотрудники Карельской таможни совместно обнаружили контрафактную спортивную одежду.

Таможенники совместно с представителями МВД республики провели рейд по магазинам Петрозаводска. В результате было изъято из оборота 22 единицы контрафактной продукции. Это была спортивная одежда, на которой размещены товарные знаки известных брендов, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Всего за 2021 год таможенники и сотрудники МВД провели три проверки, направленные на пресечение торговли продукции, немаркированной средствами идентификации Data Matrix. В результате было изъято 1304 единицы контрафактных товаров, в том числе обуви и товаров легкой промышленности.

По выявленным фактам были возбуждены дела об административном правонарушении. Нарушители были оштрафованы.

Ранее сообщалось, в Карелии таможенник, выписывая штраф, ошибся на 20 тысяч рублей.