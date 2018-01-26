Таможенники рассказали о необычных тайниках, которые используют контрабандисты в Карелии

В Карелии табачные контрабандисты придумали новые способы прятать товар.

Так, служебная собака карельских таможенников обнаружила груз, состоящий из 301 пачки сигарет, который был тщательно завернут в домашний ковер.

Еще один нарушитель спрятал табачные изделия в пустые пачки из-под сока, которые вез вместе с другими продуктами питания.

"Служебная собака заинтересовалась пакетами с продуктами питания. Стали осматривать. Гражданин пытался шутить, что, может, собака хочет кушать или пить. Но стали внимательно осматривать и вызвало опасение, что почему-то коробки из-под сока очень легкие. Но когда внимательнее посмотрели, открыли, а там аккуратно было выложено 30 пачек сигарет",- рассказал начальник кинологического отдела Карельской таможни Алексей Черкавский на пресс-конференции.

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