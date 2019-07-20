ВИДЕО: Танк на набережной Петрозаводска силачи смогли сдвинуть только втроем

Танк на набережной Петрозаводска смогла сдвинуть с места международная команда трех силачей из России, Англии и Швеции.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с соревнований силачей, которые проходят на набережной в Петрозаводске, танк сначала смогла сдвинуть тройка спортсменов России, Англии и Швеции. Затем успех повторили спортсмены из России, Беларуси и Латвии.

Организатор соревнований предприниматель Вадим Маркелов надеется, что рекорд силы попадет в Книгу Гиннеса.

К сожалению, в одиночку атлеты сдвинуть танк не смогли. Сначала попытался спортсмен из России, затем его коллега из Голландии. Но обоим рекорд не дался.

Чтобы танк не повредил асфальт, его установили на специальной платформе.

Сейчас атлеты перешли к тренажерам. По итогу соревнований определят сильнейшего тяжеловеса мира в российском этапе соревнований.

В Петрозаводске сегодня проходит российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.