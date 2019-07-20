Подписаться
Новости. Спорт
14:26, 20 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

ВИДЕО: Танк на набережной Петрозаводска силачи смогли сдвинуть только втроем

Загрузка...

Танк на набережной Петрозаводска смогла сдвинуть с места международная команда трех силачей из России, Англии и Швеции.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с соревнований силачей, которые проходят на набережной в Петрозаводске, танк сначала смогла сдвинуть тройка спортсменов России, Англии и Швеции. Затем успех повторили спортсмены из России, Беларуси и Латвии.

Организатор соревнований предприниматель Вадим Маркелов надеется, что рекорд силы попадет в Книгу Гиннеса.

К сожалению, в одиночку атлеты сдвинуть танк не смогли. Сначала попытался спортсмен из России, затем его коллега из Голландии. Но обоим рекорд не дался.

Чтобы танк не повредил асфальт, его установили на специальной платформе.

Сейчас атлеты перешли к тренажерам. По итогу соревнований определят сильнейшего тяжеловеса мира в российском этапе соревнований.

В Петрозаводске сегодня проходит российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея
17.07.2019, 10:37
Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии

Аналитика

19.07.2019 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 1
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Пианино в ротонде
17.07.2019 13:06
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»