Тарзан на даче проветрил "костюм Адама" (18+)

Муж Наташи Королевой ошеломил общественность голыми ягодицами.

Певец, актер, стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой аудитории под псевдонимом Тарзан, на радость многочисленным поклонницам опубликовал в своем блоге впечатляющее фото, сделанное на балконе подмосковного коттеджа. На снимке супруг певицы Наташи Королевой демонстрирует широкую спину, упругие накачанные ягодицы, стройные ноги и полное отсутствие одежды. "Эээх! Люблю дачу...))))), - подписал 48-летний Сергей Глушко свое очередное яркое фото. - Проветриваю концертный костюм...", цитирует uznayvse.

"Вау! Какой красивый у вас зад, пардон, САД", "Господи, какая красивая… природа вокруг", "И я вдруг полюбила вашу дачу, благодаря вашему.... Сзаду", "Красава) Берегитесь белочек) они орешки любят)", - написали фанаты.

Фолловеры также отметили великолепный "костюм" своего кумира.

"Все соседи уже оценили, наверное, ваш костюм Адама", "Главное, чтоб костюм комары не покусали)", "Слава богу, концертный фрак моль не поела! Выглядит как новенький!, "Юзали, юзали, а он как новенький... костюм-то", "Главное, что в костюм не надуло Летние сквозняки дело не шутоШное!", - написали они.

И добавили: "Великолепный вид открывается с этого ракурса", "Быть таким мужчиной в 48 - можно только позавидовать)", "Идеальное тело".

При этом поклонницы остались недовольны "однобокостью" снимка. "Избушка, избушка... повернись к лесу задом, ко мне передом", "Остался вид спереди", "Ждём теперь фото передом!! Зад оценили)))", - прокомментировали они.

Но нашлись и моралисты, которые призвали Сергея Глушко быть скромнее. "Блин… я буду совестью, мне стыдно, у вас сын, жена, теща.... а вы голую Ж на весь мир", "Тарзан, конечно, красивый вы, но не советую выкладывать в Инстаграм интимные места", "И зачем так выставляется. Уже не мальчик, и надо быть скромнее", "Я в шоке. Мужику 50 лет", "Думаю, что это уже не лечится! Болен на всю голову", "Тарзан, у меня ребенок смотрит все это в Инстаграм... Поскромней пожалуйста!)))", "Ужас. Как баба оголяется", - "оценили" фото хейтеры.

При этом критики сравнили фигуру Тарзана с женской и вспомнили об эпатажной балерине Анастасии Волочковой.

Другие подписчики наоборот восхитились смелостью артиста и его умением веселить и поднимать настроение: "Смело и смешно", "Главное не зад, а прекрасное чувство юмора!".