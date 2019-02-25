Татьяна Навка искупалась в проруби обнаженной

По календарю до начала весны осталось всего пять дней, и Татьяна Навка решила проводить зиму оригинальным способом. Фигуристка окунулась в прорубь.

Звезда поделилась в Instagram снимками, на которых погружается в ледяную воду.

"Лучший день в неделе тот, в который ты счастлив!", – прокомментировала пост Татьяна.

Внимание подписчиков спортсменки привлек тот факт, что она погружалась в прорубь без купальника, пишет Cosmopolitan.



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"Ой, какая же это красота!", – говорит Навка. А затем сбрасывает с себя полотенце и обнаженная ныряет в прорубь.



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