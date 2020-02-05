Театры Карелии уедут на гастроли

Три карельских театра примут участие в общероссийской программе "Большие гастроли", сообщили в Минкультуры Карелии.

В сентябре Национальный театр Карелии отправится на гастроли в Алтай. В Горно-Алтайске наш театр покажет три спектакля, один из которых для детской аудитории.

Театр драмы РК в конце апреля представит три своих спектакля в Сергиевом Посаде в драматическом театре-студии "Театральный ковчег", а театр из Московской области покажет свои спектакли в это же время на сцене в Карелии.

В октябре и ноябре состоятся обменные гастроли Театра кукол Карелии и Московского детского камерного театра по программе "Большие гастроли для детей и молодежи".

Ранее солист Мариинки споет Томского в спектакле Музыкального театра Карелии "Пиковая дама".