ТехРент" вывез с улиц Петрозаводска более 30 тысяч тонн снега

Очистка дорог и тротуаров города продолжается в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ночь на 7 февраля предполагается очистка проезжей части проспекта Александра Невского, Комсомольского проспекта и улицы Красной (на участке от улицы Андропова до улицы Дзержинского).

Администрация города напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.

Также предлагаем не парковать на этих отрезках транспортные средства в период проведения уборки и вывоза снега.

Напомним, существенную помощь в уборке снега с городских трасс оказывают сотрудники ОГИБДД по Петрозаводску, которые перекрывают улицы, эвакуируют припаркованные с нарушением автомобили и осуществляют поиск тех водителей, чьи транспортные средства мешают уборке.