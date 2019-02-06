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Новости. Общество
16:15, 06 Февраля 2019
фото: администрации Петрозаводска

ТехРент" вывез с улиц Петрозаводска более 30 тысяч тонн снега

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Очистка дорог и тротуаров города продолжается в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ночь на 7 февраля предполагается очистка проезжей части проспекта Александра Невского, Комсомольского проспекта и улицы Красной (на участке от улицы Андропова до улицы Дзержинского).

Администрация города напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.

Также предлагаем не парковать на этих отрезках транспортные средства в период проведения уборки и вывоза снега.

Напомним, существенную помощь в уборке снега с городских трасс оказывают сотрудники ОГИБДД по Петрозаводску, которые перекрывают улицы, эвакуируют припаркованные с нарушением автомобили и осуществляют поиск тех водителей, чьи транспортные средства мешают уборке.

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Комментарии

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Американец
2019-02-06 16:43:19
молодцы! Хорошо убирают. При Ширшиной так не убирали. Позор яблочным популистам
тетка
2019-02-06 17:36:03
Американец, не свисти. Ширшиной денег не давали вообще, но все было почищено и посыпано. А сейчас деньги рекой текут а ходить по городу невозможно.
Неравнодушный
2019-02-06 17:15:23
Американец, при Ширшиной убирали очень плохо, но когда уж это было?.. ещё до эпохи исторического материализма.
Виктор Кузьмич
2019-02-06 17:01:19
Американец,
При Ширшиной так не убирали,между домов всегда чисто было,а нынче ноги переломать можно, это хорошо что снега не было до января почти, а снегопады ,парочка,и сейчас хрен где пройдёшь,да сами знаете,а дороги сужены до предела,аварий полно....
Негодяй
2019-02-06 16:35:53
3000 рейсов!? У Вас там сколько машин?? 30 000 тонн снега, плотность слежавшегося снега 400 кг/м3, одно делим на другое получаем 75 000 кубических метров. Хороший ВОЛЬВО увезет 25м3 за один раз. 75 000/ 25 = 3000 рейсов.
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