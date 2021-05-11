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Tele2 добавила гигабайты активным интернет-пользователям Карелии

Новости. Общество
13:25, 12 Мая 2021
фото: © Tele2
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Tele2 добавила 10 ГБ интернет-трафика для новых пользователей тарифного плана «Мой онлайн+» в Карелии.

Тариф также включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры и другие полезные опции.

В Карелии новым абонентам при подключении к тарифу «Мой онлайн +» или переходе со своим номером предоставляется дополнительный трафик: к базовому пакету интернета 25 ГБ добавляется пакет интернета 10 ГБ. Опция подключается бесплатно и автоматически, начиная с момента активации SIM-карты и оплаты тарифа. Специальное предложение действует ежемесячно при условии своевременного внесения абонентской платы. Стоимость данного тарифа составляет 400 рублей.

Тарифный план «Мой онлайн +» подойдет тем, кто много разговаривает по телефону и переписывается в соцсетях. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 600 минут для звонков на остальные номера России. Кроме того, исходящие звонки на номера Tele2 России из популярных стран Европы включены в пакет. С помощью настройки тарифного плана абоненты могут самостоятельно выбрать и добавить в пакет безлимит на YouTube и другие полезные опции.

Также в рамках тарифа «Мой онлайн+» в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, клиент может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2» или обменять минуты на фильмы онлайн-кинотеатра Wink.

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