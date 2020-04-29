Tele2 и РАНХиГС определили победителей стипендиальной программы за исследования в области цифровизации

Tele2 совместно c карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации определил авторов лучших исследовательских работ, посвящённых проблематике цифровизации различных сфер экономики.

Среди победителей распределили грант в размере 300 тысяч рублей.

Стипендиальная программа проводится в карельском филиале РАНХиГС второй год подряд. На этот раз подать заявку могли студенты очной формы обучения всех курсов академии. В итоге заявились 44 студента, в финал прошли работы 12 конкурсантов. Чтобы получить грант, студенты должны были решить практические задания и предложить варианты решения задач, которые ставит цифровая трансформация перед бизнесом, государством и экономикой страны в форме исследовательских работ.

В связи с режимом самоизоляции организаторы перенесли финал стипендиальной программы в онлайн. 29 апреля публичная защита работ финалистов прошла в сервисе видеоконференций. Студенты презентовали результаты своих исследований членам экспертной комиссии, в которую вошли преподаватели академии, представитель СМИ и сотрудники компании Tele2. В частности, от оператора в качестве экспертов выступали коммерческий директор петрозаводского филиала Андрей Зыкин и руководитель службы по работе с региональными органами власти Вячеслав Гришин. Каждому номинанту выставляли баллы по заданным критериям в онлайн-режиме. Оценивалась и проработанность исследования, и качество выступлений.

По итогам защиты и обсуждения проектов экспертный совет определил пятерых победителей. Илона Шалойникова за первое место получила грант в размете 100 тысяч рублей. Она представила программу повышения доступности финансовых сервисов в отдаленных и малонаселенных муниципальных образованиях Карелии. Работы Андрея Сафонова и Романа Гасанова отметили суммами по 60 тысяч рублей. Андрей исследовал перспективы технологии eSIM в России, а Роман – технологии Big Data в управлении городскими транспортными потоками. Кристина Храмцова и Евгения Шабалина получили по 40 тысяч. Кристина разбиралась, как улучшить интерфейсы интернет-порталов госорганов, а Евгения продемонстрировала возможности мобильного приложения для собственников жилья в многоквартирных домах.

"Ситуация с эпидемией в этом году наглядно показала, насколько темы цифровизации экономики, образования и государственного управления важны. Теперь себя хорошо чувствуют только те компании и институты власти, которые могут оперативно перевести свою деятельность в цифровую середу, и специалисты, которые могут работать удаленно. В Tele2, например, за неделю перевели на удаленную форму работы более 7 тысяч сотрудников. При этом компания сохранила операционную эффективность. Такая гибкость сегодня важна и для органов власти, и для бизнеса", – отметил Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2.

"Студенты проделали масштабную работу. Они подошли к задачам системно. Провели исследования, разобрались в сложной проблематике. При этом постарались подтвердить свои тезисы эмпирическими данными, что заслуживает уважения. Уверен, финалистов программы обязательно ждут хорошие карьерные перспективы", – объяснил Вячеслав Гришин, руководитель службы по работе с региональными органами власти Tele2 Россия.

"Сотрудничество с бизнесом в образовательной сфере –отличный дополнительный ресурс для подготовки наших студентов. Они второй год подряд с удовольствием берутся за исследования тем, предложенных оператором Tele2, активно участвуют в программе. Важно, что студенты получают обратную связь по своим работам не только от преподавателей академии, но и от представителей компании. Получают мнение практиков. Онлайн-формат в этом году позволил привлечь экспертов из Петрозаводска и Москвы. Дискуссия во время защиты получилась интересной, поскольку темы работ касались злободневных вопросов", – поделился Роман Пивненко, директор карельского филиала РАНХиГС.

Tele2 сотрудничает с карельским филиалом РАНХиГС с 2018 года. Соглашение оператора с академией подразумевает совместные мероприятия, содействующие успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. Эксперты компании читают лекции по теме цифровой трансформации экономики, участвуют в работе комиссий студенческих конкурсов.

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