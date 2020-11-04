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Tele2 получила 6 наград международной премии Contact Center World

Новости. Общество
14:15, 05 Ноября 2020
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Tele2 получила пять золотых и одну серебряную награду крупнейшей международной премии в области клиентского сервиса и контактных центров Contact Center World.

Международные эксперты отметили индивидуальный подход Tele2 к обслуживанию абонентов, инновационность решений, использование соцсетей в клиентском сервисе и уникальные подходы к рекрутингу операторов. За победу в конкурсе боролись более 1600 компаний из 50 стран мира.

Канал дистанционных продаж и сервиса Tele2 впервые принимал участие в конкурсе Contact Center World и успешно выступил в шести номинациях. В финале принимали участие более 200 компаний из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Tele2 завоевала золото в пяти категориях: "Лучший большой контактный центр", "Лучшая инновационная технология", "Лучшее использование социальных сетей в контактном центре", "Лучшая кампания рекрутинга", "Лучшая исходящая кампания". Компания также получила серебро в шестой номинации "Лучший клиентский сервис".

Организатором премии Contact Center World выступает международная ассоциация контакт-центров – Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. В состав жюри входят ведущие мировые эксперты индустрии контакт-центров и клиентского сервиса. В ходе голосования учитываются инновационность представленных решений, их влияние на клиентский опыт и операционную эффективность организаций.

"Качественный клиентский сервис – один из ключевых элементов бизнес-стратегии Tele2. Высокий уровень обслуживания клиентов является нашим дифференциатором на рынке. Это заложено в ДНК концепции "Другие правила", которой следует компания. Мы стремимся предоставить лучший сервис как с точки зрения оперативности, так и отношения к клиенту. Наши усилия в области абонентского обслуживания подтверждает и высокий уровень NPS. Премия Contact Center World – это глобальная награда и признание в мире контактных центров. Наша победа доказывает, что Tele2 не только задает тренды обслуживания в России, но и то, что наши контактные центры являются одними из лучших в мире", - сказала директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

Оператор непрерывно работает над совершенствованием сервиса и внедряет инновационные решения. Это способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам III квартала 2020 года компания показала NPS в 38%, с отрывом от ближайшего конкурента в 12 п. п.

Новости Телекома

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