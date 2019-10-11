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Новости. Общество
12:49, 11 Октября 2019

Tele2 распаковала в Петрозаводске модный "гаджет"

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Новый ультрасовременный цифровой салон Tele2 открылся на первом этаже второй очереди крупнейшего торгового комплекса «Лотос PlAZA» в столице Карелии на Лесном проспекте, 47-а.

"Перенимая эстафету у Санкт-Петербурга, мы открываем первый салон нового формата в Петрозаводске, - отметил Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2. – Это третий полностью цифровой салон на Северо-Западе".

Digital-салон Tele2 – это свобода и интерактив!

Перешагнув надпись "порог открытий" в салоне Tele2, вы словно попадаете в компьютерную игру, становитесь частью большого гаджета. То, что посетитель видит внутри, - все реагирует на голос и клик.

Весь салон поделен на зоны, в которых всегда есть консультанты и интерактивные витрины.

Так, решив однажды выбрать новый гаджет, вы можете прийти в digital-салон Tele2, подойти к электронной витрине, взять интересующий вас смартфон и ознакомиться с его характеристиками и отзывами из интернета, даже не касаясь экрана.

Вся информация о новинке будет высвечиваться на электронной световой панели, которая на время превратиться в большой экран гаджета.

Грамотный консультант салона всегда окажет помощь и подскажет, как управлять цифровой чудо-техникой.

Те клиенты, которые в мире цифры чувствуют себя как рыбы в воде и не нуждаются в подсказках, всегда могут воспользоваться интерактивной витриной "Все в один клик".

Она расположена у входа в салон, и там посетители самостоятельно могут подобрать тариф или выбрать красивый номер, сменить оператора связи с сохранением своего номера и посмотреть зону покрытия Tele2 в регионе.

Иными словами, с помощью этого сервиса клиент может узнать все и обо всем самостоятельно, сэкономив при этом время.
Если посетитель, погрузившийся в цифровой мир электроники, пожелает не только увидеть гаджет на экране, но подержать его в руках, подобрать аксессуары, то его ждут у стенда, расположенного в центральной зоне салона.

Здесь новшеством является то, что товары лежат не по категориям, а представлены в комплексе с дополнительными устройствами, которые могут пригодиться. Например, хотите IPhone – можно сразу к нему подобрать AirPods или блок питания. Хотите Xiaomi – сразу сможете выбирать беспроводную зарядку или еще какой-нибудь интересный гаджет.

Все, что есть в новом суперсовременном, ультрамодном цифровом-салоне Tele2 в ТРК "Лотос PLAZA", создано для клиента и его удобства.

"Мы работаем по другим правилам и предлагаем уникальные решения, - отметил коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин. - Мы лидируем на телеком-рынке по клиентскому сервису, а количество абонентов превышает 42 миллиона человек".

Андрей Зыкин также рассказал, что за прошедший год доля пользователей интернета на мобильных устройствах увеличилась на 24%.

"Это значит, что люди все больше переходят в цифровой мир и пользуются гаджетами, - сказал Андрей Зыкин. – Жители Карелии не отстают от крупных городов и являются активными пользователями онлайн-сервисов. Интернет-трафик в сети 4G Tele2 с января по сентябрь 2019 года увеличился на 92%. С учетом растущего потребления мобильного интернета, технические специалисты Tele2 расширили зону покрытия и емкость сети в Петрозаводске, в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Суоярвском и Сегежском районах, а также на популярных туристических направлениях – горном парке "Рускеала" и на острове Кижи".

Tele2 работает в России с 2003 года, сегодня компанию смело можно назвать трендсеттером на телеком-рынке. Оператор первым начал персонализировать продуктовые предложения, запустил тарифный конструктор, возможность делиться гигабайтами по всей стране и пользоваться рядом важных сервисов даже при отрицательном балансе. Кстати, каждый месяц эта опция "спасает" около 5 млн человек. Из последних новшеств - "Биржа Tele2", где абоненты могут выставлять на продажу минуты, SMS и гигабайты, а вырученные деньги потратить на оплату услуг связи.

Новости Телекома

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