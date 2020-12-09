Tele2 в предновогодние праздники подарила бесплатный интернет всем гостям лыжного курорта "Ялгора"

Tele2 развернула зону Wi-Fi на первом в Карелии горнолыжном курорте "Ялгора".

Бесплатная сеть Wi-Fi организована на базе 4G-сети оператора, чтобы все желающие могли убедиться в качестве связи Tele2.

Горнолыжный курорт "Ялгора", расположенный на берегу Онежского озера, один из самых популярных в регионе. Посетителям доступны оборудованные склоны, лыжные трассы. Каждый месяц центр активного отдыха посещают порядка 15 тысяч гостей и жителей республики.

Во время предновогодних праздников все отдыхающие на территории "Ялгоры" смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, а также зарядить свои гаджеты на площадке Tele2. Wi-Fi-зона оператора действует в ресторане центра. Кроме того, на столиках в ресторане расположили зарядные устройства, а в кафе на вершине горы установили стационарную станцию с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Wi-Fi-сеть работает на базе высокоскоростного мобильного интернета Tele2, что позволяет убедиться в его качестве абонентам других операторов. Протестировать сеть могут все желающие до 31 декабря.

Поводом к запуску имиджевой кампании стала реализация масштабных технических работ по развитию сетей высокоскоростного мобильного интернета в Карелии. Теперь 4G-интернет доступен на всех базовых станциях республики.

Кроме того, в 2020 году оператор построил новые базовые станции в Петрозаводске, Кондопоге и на Валааме, а также модернизировал сеть в 52 населенных пунктах республики.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

"Мы постоянно развиваем и модернизируем сеть Tele2 в Карелии. Уделяем особое внимание трафиковым зонам в городах, а также популярным туристическим местам. Наличие интернета – сегодня неотъемлемая часть инфраструктуры любой туристической точки. Связь Tele2 доступна гостям на Валааме, в Рускеале и, конечно, на горнолыжном курорте "Ялгора". Мы готовы поддержать стиль жизни наших абонентов отличным интернетом везде, где они работают или отдыхают".

Новости компании