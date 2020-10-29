Tele2 запускает доставку SIM-карт с "Яндекс.Такси" в Петрозаводске

Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы "Яндекс.Такси".

Услуга действует в Петрозаводске.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис "Яндекс.Такси", услуга действует в Петрозаводске. Чтобы ей воспользоваться, клиенту достаточно указать этот способ доставки на сайте интернет-магазина.

После оформления заказа "Яндекс.Такси" получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту займет не более двух часов. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. При доставке карт соблюдаются правила санитарной безопасности. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

"Наша жизнь стремительно уходит в цифровую среду и этот год ускорил процесс. Для многих уже привычно совершать онлайн-покупки: от продуктов до дорогих гаджетов. Перемены затронули и Tele2. У нас существенно выросло число интернет-заказов SIM-карт в интернет-магазине. Отмечу, что такой способ покупок с каждым днем становится востребованнее, поэтому нам так важно сделать его максимально простым и комфортным для клиента. Сотрудничество с "Яндекс.Такси" – шаг именно в этом направлении" – объяснил и.о. директора карельского филиала Tele2 Андрей Зыкин.