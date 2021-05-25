Телефонный мошенник рассказал о своей работе и признался, что не боится быть пойманным

Мошенники позвонили юристу в надежде украсть его деньги, но в итоге рассказали о тонкостях своей работы.

Телефонный мошенник позвонил юристу из Екатеринбурга и попросил его снять деньги через банкомат и перевести их на новый счет. Специалист по правоведению вместо этого задал ему несколько вопросов и попросил дать совет россиянам. Запись разговора опубликована на сайте Е1.RU, о чем пишет Лента.ру.

Сначала юристу позвонила девушка, которая представилась капитаном полиции и сообщила, что Центробанк передал ей информацию о сомнительных операциях. По ее словам, за подобные действия на владельца карты должны завести уголовное дело. Затем позвонил мужчина, который предложил выполнить перевод средств по обновленным реквизитам, чтобы защитить денежные активы.

Юрист выслушал мошенников и ответил на их вопросы, а затем задал свои. Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника банка, представился Александром. Он рассказал, что получает фиксированную заработную плату в долларах. «Имеется, конечно же, процентная ставка, все зависит от того, какое количество клиентов будет обработано за неделю и [насколько] успешно будут направлены деньги на, так скажем, обновленные счета», — уточнил Александр.

По его словам, работа легкая. Обзванивает людей он из офиса. Мошенник заявил, что не страдает муками совести и не боится быть пойманным.