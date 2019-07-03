Телевидение, которое всегда с тобой

Времена, когда любимые эфирные передачи можно смотреть исключительно за домашним телевизором и только в установленное время, ушли в прошлое.

Любимый телеканал можно включить на смартфоне или планшете в машине по дороге на работу, в очереди на приеме у специалистов и даже на скамеечке в парке под открытым небом. А если смотреть телевизор комфортно дома, то делать это можно в любое удобное время, даже спустя несколько часов после трансляции долгожданного фильма или передачи. Эти преимущества дарит своим пользователям "Интерактивное ТВ" компании "Ростелеком".

Караоке и кино в домашних тапочках

Абоненты "Интерактивного ТВ" не будут грустно вздыхать, что им нечего смотреть. В их распоряжении более 270 каналов, в том числе 103 в HD-качестве. Кроме общероссийских общедоступных телеканалов, в пакет предложений входят спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные, детские и каналы с сериалами и фильмами.

Для киногурманов доступен сервис "Видеопрокат" с тысячами фильмов и сериалов, в том числе в форматах HD и 3D. Многие новинки появляются в каталоге "Интерактивного ТВ" одновременно с премьерами в кинотеатрах. Душевно провести вечера поможет и сервис "Караоке" с более 2500 песнями различных жанров, 10 из которых бесплатные.

Наличие выбора – это всегда хорошо, но что сделать, чтобы это многообразие не навредило маленьким телезрителям, ведь не весь контент подходит их возрасту? Можно подключить сервис "Родительский контроль", который поможет оградить ребенка от нежелательных программ и ограничит его времяпровождение у телевизора.

Поменять пакет телеканалов, подключить или отключить дополнительные сервисы, изменить настройки и проверить баланс можно через меню ТВ-приставки.

Будь у руля

Сохраняй, останавливай, перематывай, одним словом, – управляй просмотром. Именно так называется одна из опций "Интерактивного ТВ".

Не успели посмотреть "ту самую передачу"? Не беда – вернетесь к ее просмотру в ближайшие три дня. Именно столько программа будет храниться в архиве.

По телевизору идет интересный фильм, а вас отвлекли телефонным звонком? Поставьте фильм на паузу и продолжите смотреть с этого же самого момента позже, причем не только на телевизоре, но и на планшете или смартфоне даже вне стен дома. Бесплатный сервис "Мультискрин" объединит гаджеты всей семьи и позволит одновременно смотреть трансляции на ноутбуке, планшете, смартфоне и Smart TV.

А что делать кинолюбителям, которые любят смаковать интересными эпизодами? Смело пользуйтесь функцией перемотки – повторяйте интересный момент или же, наоборот, перематывайте его вперед.

Уточнить техническую возможность подключения "Интерактивного ТВ" и оставить заявку на услугу можно по по телефону отдела продаж Карельского филиала 8 921 014-98-14 (с 9:00 до 21:00, суббота и воскресенье – выходные дни) и круглосуточному бесплатному номеру службы технической поддержки 8 800 1000 800.

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