Поисковики нашли тело пропавшего в Карелии рыбака

Трое рыбаков пропали 27 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в поисково-спасательной службе Карелии.

В воскресенье, 27 октября, у дачного кооператива "Лесовик" в 10 км от берега Онежского озера был обнаружен катер без людей. Пропали три человека, один из них проживает в Сегеже. Ведутся следственные действия, сообщается на сайте администрации Медвежьегорского района.

В посково-спасательной службе Карелии рассказали, что 28 октября было найдено тело одного из рыбаков. Поиски других пропавших рыбаков продолжаются.

На сайте районной администрации также сообщили, что 28 октября в ЕДДС района обратилась женщина сообщением о том, что накануне ее муж и сын уехали на рыбалку с ночевкой на озеро между п. Падун и д. Чебино и не вернулись.