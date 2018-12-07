Тело умершего в Дубае в конце ноября жителя Карелии доставили в Россию

Тело умершего от инсульта на отдыхе в Дубае жителя Карелии, которое больница более недели не выдавала из-за разногласий со страховой компанией, доставили в Москву.

Мужчину похоронят в Петрозаводске, сообщила ТАСС его родная сестра Анастасия Бусарова.

Ранее сообщалось, что 16 ноября 50-летний житель Карелии с женой и детьми улетел на отдых в Дубай. Ранее он самостоятельно купил авиабилеты, оплатил гостиницу и страховку в компании "Спасские ворота". Через два дня после прилета мужчине стало плохо с сердцем, его госпитализировали в одну из клиник, где 20 ноября он умер. Больница отказывалась выдавать тело мужчины из-за неоплаты услуг в $42 тыс. по страховке.

"У нас уже назначена дата похорон на вторник, 11 декабря. Сегодня ночью тело из Дубая доставили в Москву, вечером его перевезут в Санкт-Петербург, а далее в Петрозаводск. Деньги только вчера от страховой компании пришли в транспортную компанию", - сказала Анастасия Бусарова.

Ранее сообщалось, что 29 ноября компания "Спасские ворота" оплатила услуг клиники. После этого родственникам выдали необходимые документы для оформления свидетельства о смерти. Процесс репатриации также затянулся из-за выходных в стране с 30 ноября по 3 декабря.

Гендиректор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов 28 ноября сказал ТАСС, что, несмотря на несогласие компании с предъявленным счетом на $42 тыс. и возможностью рассматривать его в течение десяти дней, принято решение оплатить расходы клиники, чтобы родственники могли получить тело жителя Петрозаводска. Он добавил, что больница выставила страховой компании счет с "неадекватными цифрами", поэтому его планируется оспорить.