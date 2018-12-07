Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:12, 07 Декабря 2018
фото: TASS/AP Photo/Manu Brabo, File

Тело умершего в Дубае в конце ноября жителя Карелии доставили в Россию

Загрузка...

Тело умершего от инсульта на отдыхе в Дубае жителя Карелии, которое больница более недели не выдавала из-за разногласий со страховой компанией, доставили в Москву.

Мужчину похоронят в Петрозаводске, сообщила ТАСС его родная сестра Анастасия Бусарова.

Ранее сообщалось, что 16 ноября 50-летний житель Карелии с женой и детьми улетел на отдых в Дубай. Ранее он самостоятельно купил авиабилеты, оплатил гостиницу и страховку в компании "Спасские ворота". Через два дня после прилета мужчине стало плохо с сердцем, его госпитализировали в одну из клиник, где 20 ноября он умер. Больница отказывалась выдавать тело мужчины из-за неоплаты услуг в $42 тыс. по страховке.

"У нас уже назначена дата похорон на вторник, 11 декабря. Сегодня ночью тело из Дубая доставили в Москву, вечером его перевезут в Санкт-Петербург, а далее в Петрозаводск. Деньги только вчера от страховой компании пришли в транспортную компанию", - сказала Анастасия Бусарова.

Ранее сообщалось, что 29 ноября компания "Спасские ворота" оплатила услуг клиники. После этого родственникам выдали необходимые документы для оформления свидетельства о смерти. Процесс репатриации также затянулся из-за выходных в стране с 30 ноября по 3 декабря.

Гендиректор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов 28 ноября сказал ТАСС, что, несмотря на несогласие компании с предъявленным счетом на $42 тыс. и возможностью рассматривать его в течение десяти дней, принято решение оплатить расходы клиники, чтобы родственники могли получить тело жителя Петрозаводска. Он добавил, что больница выставила страховой компании счет с "неадекватными цифрами", поэтому его планируется оспорить.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
06.12.2018, 10:26
Некуда идти

Аналитика

Сегодня 12:37
Капитал
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 1
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
Некуда идти 5
06.12.2018 10:26
Суоярви в дерьме 5
04.12.2018 10:51
"Первый трактор пустим – это политика" 9
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Вся аналитика

Чтиво

06.12.2018 13:24
Личное мнение
"Совершенная ахинея" 1
Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием.
Не в коня корм 8
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 09:58
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»