«Ходит какой-то неадекватный»: мужчина с петардой напугал женщину в районе Петрозаводска

Горожанка написала об этом с соцсети.

Жительница района Древлянка вышла во двор на Финском проезде, 4, чтобы почистить от снега машину и столкнулась с неприятной неожиданностью. Неизвестный мужчина бросил под ее машину горящую петарду. Женщина в испуге отбежала в сторону. Об этом сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Добрый вечер! Те, кто живет на Финском проезде, 4 будьте аккуратнее. У нас ходит какой-то неадекватный мужик (с виду приличный) и бросает петарды под машины. Сегодня (07.12.24) в 16.20 вышла из подъезда к заведенной машине, стала чистить лобовое стекло, в этот момент мужик быстрой походкой вышел из-за угла, направился в мою сторону, остановился у моей машины (я его не видела в этот момент), что-то зажег и бросил под мою машину и быстрой походкой пошел дальше. Меня оглушил сильный хлопок, увидела взрыв и отбежала в шоке. В этот момент увидела его, он посмотрел в мою сторону и пошел дальше. На видео видно» — сообщила автор поста.

Судя по кадрам, мужчина, как ни в чем не бывало, пошел дальше по улице.