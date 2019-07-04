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Новости. Общество
20:40, 04 Июля 2019
фото: © оргкомитет соревнований "Бизон-Трек-Шоу"

Теперь женщины смогут работать дальнобойщиками, машинистами и матросами

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Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий.

Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин, пишет РБК. 

В распоряжении РБК оказался доработанный с учетом предложений профсоюзов и работодателей проект приказа Минтруда "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин".

Всего в актуализированном перечне содержится 98 видов работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, следует из документа.

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:

- водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
- членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
- парашютистом;
- машинистом электропоезда;
- слесарем по ремонту автомобилей;
- рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
- трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

В новом документе Минтруд решил отойти от прямого перечисления запрещенных профессий, как в действующем списке. Вместо этого ведомство определило 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок "Химические производства", "Металлообработка" и "Цветная металлургия", сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников.  

Согласно актуализированному перечню, женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей. Они не смогут быть задействованы в работах по непосредственному тушению пожаров. В списке запрещенных также останутся работы по очистке и ремонту канализационной сети, водолазные работы, а также любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную.

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