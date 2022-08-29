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Тепло в дома жителей Петрозаводска может прийти 5 сентября

Новости. Общество
06:56, 01 Сентября 2022
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский направил в Минстрой республики ходатайство о начале отопительного сезона с 5 сентября.

В минувшую среду, 31 августа, на заседании правительства Карелии обсуждалось начало отопительного сезона. Как сказал руководитель республики Артур Парфенчиков в этом вопросе инициатива должна исходить от глав муниципальных образований, которые должны своевременно отреагировать на подачу тепла. По мнению мэра Петрозаводска Владимира Любарского, нужно учитывать не только погодные условия, но и эпидемиологическую ситуацию. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«За старт отопительного сезона отвечает Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Согласно постановлению, он должен начаться, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. Несмотря на то, что этот показатель еще не достигнут, направил сегодня в Минстрой ходатайство о начале отопительного сезона с 5 сентября. Прогноз погоды потепления не сулит», - пишет Любарский.

Ранее сообщалось, отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска.

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