Теплоснабжающее предприятие в Карелии снова хотят обанкротить

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление ООО "Питэр Пит" о признании банкротом государственной компании ООО "Карелэнергоресурс", которое отвечает за теплоснабжение 9 районов республики.

Сумма финансовых требований заявителя к должнику составляет 27,2 млн.

ООО «Питэр Пит» зарегистрировано в Московской области и имеет филиал в Суоярви, который занимался теплоснабжением города. В 2018 году филиал предъявлял претензии к "Карелэнергоресурсу" из-за задолженности по оплате поставленной тепловой энергии.

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