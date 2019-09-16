Тхэквондисты из Карелии завоевали медали на соревнованиях в Японии

Турнир является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков, выступили в составе сборной России на турнире по тхэквондо серии Гран-при. Соревнования прошли в японском городе Чиба.

В финале 23-летний карельский спортсмен Владислав Ларин встретился с соперником из Южной Кореи. В упорной борьбе южнокореец одержал победу. Владислав получил серебряную медаль.

Карельский тхэквондист Антон Котков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.