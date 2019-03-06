Тимбилдинг: суть и предназначение

Понятие тимбилдинг стало достоянием общественности относительно недавно.

При этом эффективность этого метода сложно отрицать. Тимбилдинг для сотрудников - это возможность почувствовать себя командой и единым целом. Мероприятие может оказаться крайне результативным и положительным образом отразиться на производительности труда.

Очень важно, чтобы в коллективе присутствовала комфортная атмосфера. Далеко не все сотрудники могут раскрыть себя в рамках офиса. Им необходимо больше пространства и более располагающая обстановка, чтобы начать коммуницировать с коллегами и наладить контакты. Тимбилдинг обеспечивает такую возможность сполна. Чтобы максимизировать эффект, организацию мероприятие желательно доверить профессионалам, особенно если коллектив большой.

Тимбилдинг – это ряд командообразующих действий, которые в итоге приводят к сплочению коллектива и повышению эффективности командной работы. Очень важно формировать навыки решения задач сообща. Они обязательно пригодятся в работе.

Владельцы бизнеса должны понимать, что самый ценный ресурс – это персонал. Если инвестировать в развитие командного духа некоторые средства, то они окупятся многократно. Человек – это сложная "система", которая нуждается в постоянной поддержке и мотивации. Когда речь идёт о тимбилдинге, то личное преимущество не поощряется. Здесь ключевую роль играет активное взаимодействие и поиск таких путей выхода из создавшейся ситуации, где каждый сможет почувствовать себя частью команды.

Тимбилдинг бывает различным. Можно условно выделить несколько ключевых направлений: экстремальный (присутствует некоторый риск для здоровья), интеллектуальный (в приоритете умственная работа), творческий (ставка делается на глубокую эмоциональную сплочённость), программный (необходим для быстрого и эффективного формирования команд).

Эффективность тимбилдинга доказана многократно. Не стоит отрицать ту пользу, что он несёт. Если уделять достаточно внимания командообразованию, то велика вероятность того, что успех компании будет обеспечен.

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