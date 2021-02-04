Типовые квартиры в новостройках в Карелии стали дороже жилья более высокого класса

Средняя цена на новые типовые квартиры в Карелии к концу 2020 года превысила стоимость жилья "улучшенного качества".

Это следует из данных Карелиястата о средних ценах на жилье в 4 квартале 2020 года.

Официальная статистика разделяет жилье в новостройках по трем категориям – "среднего качества (типовые)", "улучшенного качества" и "элитные". Цены на типовые квартиры в 4 квартале росли быстрее чем, на жилье "улучшенного качества". В результате стоимость квартир "среднего качества" достигла 53500 рублей за кв. метр, а жилья более высокого класса - 51674 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".