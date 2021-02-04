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Типовые квартиры в новостройках в Карелии стали дороже жилья более высокого класса

Новости. Общество
10:33, 05 Февраля 2021
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Средняя цена на новые типовые квартиры в Карелии к концу 2020 года превысила стоимость жилья "улучшенного качества".

Это следует из данных Карелиястата о средних ценах на жилье в 4 квартале 2020 года.

Официальная статистика разделяет жилье в новостройках по трем категориям – "среднего качества (типовые)", "улучшенного качества" и "элитные".

Цены на типовые квартиры в 4 квартале росли быстрее чем, на жилье "улучшенного качества".

В результате стоимость квартир "среднего качества" достигла 53500 рублей за кв. метр, а жилья более высокого класса  - 51674 рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-05 10:47:28
Нам бы макароны подешевле.
врунофф
2021-02-05 10:53:25
Вася, ершики и макарошки всегда одинаково стоят
Гость
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