15:38, 11 Января 2019
Тяжело больную жительницу Костомукши срочно доставили в республиканскую больницу на вертолете
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Аэропорт "Петрозаводск" выполняет санитарные рейсы по разовым контрактам с республиканской больницей.
В четверг в 16.45 на посадочной площадке аэропорта "Пески" приземлился вертолет Ми-8, прилетевший из Костомукши. Экипаж воздушного судна в составе командира Владимира Сускина, второго пилота Игоря Сторженко и бортмеханика Вадима Брянцева доставил из города горняков тяжело больную женщину.
Поскольку на площадке недалеко от республиканской больницы в это время было уже довольно темно, вертолет сел в "Песках". А уже отсюда пациентку на "скорой" также срочно доставили в больницу.
Подобные санитарные рейсы выполняются по разовым контрактам с республиканской больницей.
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