Тяжело больную жительницу Костомукши срочно доставили в республиканскую больницу на вертолете

Аэропорт "Петрозаводск" выполняет санитарные рейсы по разовым контрактам с республиканской больницей.

В четверг в 16.45 на посадочной площадке аэропорта "Пески" приземлился вертолет Ми-8, прилетевший из Костомукши. Экипаж воздушного судна в составе командира Владимира Сускина, второго пилота Игоря Сторженко и бортмеханика Вадима Брянцева доставил из города горняков тяжело больную женщину.

Поскольку на площадке недалеко от республиканской больницы в это время было уже довольно темно, вертолет сел в "Песках". А уже отсюда пациентку на "скорой" также срочно доставили в больницу.

Подобные санитарные рейсы выполняются по разовым контрактам с республиканской больницей.