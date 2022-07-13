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Только 8 из 13 претендентов на должность главы Карелии подали документы на регистрацию в ЦИК

Новости. Политика
06:40, 28 Июля 2022
фото: © Николай Смирнов /Столица на Онего

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В минувшую среду ЦИК завершил прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.

По сообщению Центральной избирательной комиссии Карелии, до 27 июля, последнего дня приема документов для регистрации кандидатов на должность главы республики, необходимые материалы в ЦИК представили восемь кандидатов. Среди них -  действующий руководитель региона Артур Парфенчиков, чью кандидатуру на губернаторские выборы выдвинула партия «Единая Россия», Дмитрий Фабрикантов от «Партии Роста», Анатолий Дударин от  «Демократической партии России», Валерий Таборов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Иван Кадаяс от партии «Родина», Михаил Федоров от партии «Новые люди», Андрей Рогалевич от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», Евгений Ульянов от «Коммунистической партии РФ». Они представили и подписные листы в свою поддержку от муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Все кандидаты, кроме Михаила Федорова, смогли собрать более 84 подписей, необходимых для регистрации на выборы главы региона. Представитель партии «Новые люди» представил только 81 подпись.

На сегодняшний день Артур Парфенчиков уже зарегистрирован как кандидат на должность главы Карелии. Регистрация всех остальных кандидатов завершится не позднее 5 августа, уточнили в ЦИК републики.

Напомним, 2 июля завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы Карелии. Кандидатов выдвинули 13 региональных отделений политических партий. Но документы на регистрацию в ЦИК не предоставили Денис Базанков от «Российской партии свободы и справедливости», Павел Нестеров от  Коммунистов России,  Анна Дмитриева от «Казачьей партии Российской Федерации» и Александр Паккуев от «Либерально-демократической партии».

Выборы главы республики состоятся 9, 10, 11 сентября.

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