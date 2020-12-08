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"Только форс-мажор": замглавы Минтранса Карелии объяснила срывы рейсов автобусов

Новости. Общество
10:29, 09 Декабря 2020
фото: Валерий Поташов
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Полное обновление автопарка государственных предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис" позволило сократить количество срывов рейсов до 1%.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

"Если в 2018-2019 году процент срыва рейсов составлял 12 и более процентов, то в 2020 году по двум предприятиям - менее одного процента. Только форс-мажорные ситуации связаны со срывом рейсов и никак не связаны с состоянием автопарка", - сообщила Мизинкова.

Как обновился автопарк предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-12-09 10:48:12
Еще одна подружка мирошник нарисовалась. Как пролезла в министерство после проверки отделом кадров? Впрочем экс председателя Петросовета, отдел кадров типа тоже проверял. Мафия, когда уже Карелию очистят важняки от заразы?
David
2020-12-09 10:57:13
Njkdez, Отрицательный отбор кадров в действии.
Изя
2020-12-09 11:51:31
David, Зря вы так , может она герой -агент под прикрытием . Сначала с геной разобралась , теперь выше пошла . Работа есть работа ))) :)
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