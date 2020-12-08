"Только форс-мажор": замглавы Минтранса Карелии объяснила срывы рейсов автобусов

Полное обновление автопарка государственных предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис" позволило сократить количество срывов рейсов до 1%.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

"Если в 2018-2019 году процент срыва рейсов составлял 12 и более процентов, то в 2020 году по двум предприятиям - менее одного процента. Только форс-мажорные ситуации связаны со срывом рейсов и никак не связаны с состоянием автопарка", - сообщила Мизинкова.

Как обновился автопарк предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".