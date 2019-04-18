Только треть из 28 тысяч жителей аварийного фонда Карелии попали в новую программу расселения

В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.

В четверг в правительстве Карелии прошло совещание по вопросам реализации новой программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на 2019-2025 годы. В заседании в Петрозаводске приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин.

Итак, первый этап расселения пройдет в 2019-2025 годах. На эти цели Фонд выделит Карелии в целом 733,6 миллиона рублей, еще 7,43 миллиона предоставят власти республики. Предполагается, что за эти деньги будут расселены 1237 человек из 464 аварийных домов общей площадью 18,5 тысяч квадратных метров, которые были признаны аварийными к 1 января 2017 года.

Но не все так просто. Дело в том, что число выявляемых аварийных домов все время увеличивается, равно как и количество жителей региона, нуждающихся в новых квартирах и домах.

- Если в России на январь 2017 года было выявлено, что расселить мы должны чуть более 560 тысяч человек, то реально на январь 2019 года "аварийщиков" уже около 1 миллиона, - заявил Степашин. – То есть почти 400 тысяч не попали в программу. На них, по сути дела, нет бюджетных средств. Но они живут в аварийных домах. Не дай Бог, как вчера в Туле стенка обрушилась в доме аварийном. Не дай Бог, что случится! У вас (в Карелии) такая же картина – 9 тысяч вам надо переселять по программе. А на самом деле – уже 28 тысяч.

- Ну, я думаю 28 и будет переселено, – вмешался глава Карелии Артур Парфенчиков.

- Порадовал, – ответил Степашин.

По словам Парфенчикова, на сегодняшний день в Карелии большая часть признанного за последние два года аварийного жилья юридически в этот этап не попадает.

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