«Тонули экскаваторы»: МЧС Карелии поможет с ремонтом водопровода одному из поселков

Жителям поселка в Прионежском районе Карелии, которые несколько дней сидят без воды, помогут сотрудники МЧС.

Спасатели расчищают площадку для аварийных бригад, которые пытаются вернуть водоснабжение в поселок Деревянка. Утечка на трубопроводе уже найдена.



При этом, сообщают власти Прионежья, аварийный участок длиной 57 метров находится в сильно заболоченной местности.



«С помощью сотрудников МЧС оборудуется подъезд к этому участку трубопровода. Потому что экскаваторы несколько раз тонули и работы приходилось останавливать», - говорится в сообщениии районных властей.



В ликвидации аварии задействовано шесть единиц техники и 17 сотрудников местного водоканала, а также отделение МЧС.



Воду продолжают подвозить с 08.30 до 22.30 по адресам: улицы Мира 1, 3, 5, 7, Привокзальная, 13, Мира, 20, 16, 14, 10, 8, 4 ,2.



Власти отметили, что необходимы технологические перерывы для заправки техники и забора воды в автоцистерну.