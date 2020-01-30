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Топ-менеджеров Карелии поставили перед выбором: либо депутатский мандат, либо директорское кресло

Новости. Политика
12:06, 31 Января 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Новые поправки в федеральное законодательство запретили депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Под занавес минувшего года Государственная Дума России приняла, а президент Путин подписал поправки в целый ряд федеральных законов, направленные на противодействие коррупции. Этими поправками глава государства утвердил новые требования к депутатам региональных парламентов, способные, по оценкам политических наблюдателей, вызвать масштабную ротацию законодательных органов власти в субъектах федерации.

Речь, в частности, идет о дополнениях в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", которые запрещают всем депутатам представительных органов власти субъектов федерации  участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. А это означает, что те из карельских парламентариев, которые являются директорами предприятий, оказались сегодня перед выбором – либо уйти с руководящих постов в своих коммерческих структурах, либо отказаться от депутатских мандатов.

Кто из депутатов Законодательного собрания Карелии попадает под действие новых поправок в федеральное законодательство, читайте в статье "Либо депутатский мандат, либо директорское кресло".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
некто
2020-01-31 14:27:53
Это не серьёзно , почему это касается только региональных парламентов ,если вся " шерсть " сидит в федеральных .
User
2020-01-31 12:36:43
Пффф, "Гора родила мышь"! Просто теперь депутатов на руководящих постах заменят их "талантливые" домочадцы.
Гость
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