Топ-менеджеров Карелии поставили перед выбором: либо депутатский мандат, либо директорское кресло

Новые поправки в федеральное законодательство запретили депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Под занавес минувшего года Государственная Дума России приняла, а президент Путин подписал поправки в целый ряд федеральных законов, направленные на противодействие коррупции. Этими поправками глава государства утвердил новые требования к депутатам региональных парламентов, способные, по оценкам политических наблюдателей, вызвать масштабную ротацию законодательных органов власти в субъектах федерации.

Речь, в частности, идет о дополнениях в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", которые запрещают всем депутатам представительных органов власти субъектов федерации участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. А это означает, что те из карельских парламентариев, которые являются директорами предприятий, оказались сегодня перед выбором – либо уйти с руководящих постов в своих коммерческих структурах, либо отказаться от депутатских мандатов.

Кто из депутатов Законодательного собрания Карелии попадает под действие новых поправок в федеральное законодательство, читайте в статье "Либо депутатский мандат, либо директорское кресло".