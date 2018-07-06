Топливо в Петрозаводске подешевел после резкого июньского роста

Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске снизилась в первые дни июля на несколько копеек за литр.

По данным Карелиястата на 4 июля, за неделю бензин АИ-92 подешевел на 0,3% - до 41,98 рубля за литр, АИ-95 – на 0,4% (44,37 рубля).

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