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Новости. Общество
10:46, 06 Июля 2018

Топливо в Петрозаводске подешевел после резкого июньского роста

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске снизилась в первые дни июля на несколько копеек за литр.

По данным Карелиястата на 4 июля, за неделю бензин АИ-92 подешевел на 0,3% - до 41,98 рубля за литр, АИ-95 – на 0,4% (44,37 рубля).

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-06 12:45:16
РТК 45 руб за 95,,,
Они не читали сводки Карелиястат.
andruh
2018-07-06 12:34:40
А маршрутки, свет, газ,подняли...
Справедливорос
2018-07-06 12:20:49
Не публикуйте, редакция, Карелия стат ., постоянно всё врут .
сергей
2018-07-06 11:33:05
Разве июньского? да и где, на какой АЗС: "Дизельное топливо стало дешевле на 0,1% (45,48 рубля за литр)". везде на АЗС солярка около или выше 46 рублей
deep
2018-07-06 10:52:26
Поднять на 5 рублей (соляр), а снизить на копейки! А торговля снизит цены?
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