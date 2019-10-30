Торговая наценка в магазинах Карелии растет медленнее инфляции

Средний уровень торговой наценки организаций розничной торговли в Карелии с начала 2019 года вырос на 2 процентных пункта - ниже темпов инфляции.

Это следует из опросов руководителей организаций, проводившихся в течение года Карелиястатом.

По данным, поступившим от самих ритейлеров, в первом квартале торговая наценка, необходимая им для получения прибыли, составляла 20,8%. Во втором квартале 2019 года она увеличилась до 22,5%. Что показал последний опрос, читайте в интренет-газете "Вести Карелии".