Торговать товарами с символами Победы кощунственно, показал опрос

Так считает 51% (236) респондентов, принявших участие в опросе "Столицы на Онего".

Еще 31% (142) читателей заявили, что им все равно, так как сувениры с символами Победы они не покупают.

Остальные 17% (80) опрошенных считают, что это нормально, так как это бизнес.

Всего в опросе приняли участие 458 человек.