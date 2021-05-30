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Торговлю мороженым вернут на набережную Петрозаводска

Новости. Экономика
16:44, 31 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Администрация столицы Карелии объявила аукционы на право продажи мороженого на Онежской набережной и на проспектах Ленина и Карла Маркса.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение нестационарных торговых объектов на летний период. Площади выделены для продажи мороженого.

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"Горожане неоднократно обращались ко мне с таким предложением в личных сообщениях. Полностью поддерживаю. Считаю, что на центральных улицах у горожан и туристов должна быть возможность приобрести мороженое, горячие и холодные напитки. Главное, чтобы вид торговых павильонов был соответствующим рекреационной зоне", - пишет глава Петрозаводска в соцсети.

Как сообщили в мэрии, заявки на участие в аукционе принимаются до 17 часов 21 июня. Победители смогут с 26 июня по 30 сентября организовать продажу мороженого в центральной части города. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м. На аукцион выставлено шесть лотов.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-05-31 17:29:01
Так и кофе, и бутерброды, и выпечка должны быть. 2/3 лета там прохладно...
Гость
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