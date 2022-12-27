Торговую наценку магазинах Карелии надо повысить от 25 до 50%, считают ритейлеры

Уровень торговой наценки, которую устанавливают ритейлеры, в Карелии сейчас составляет, в среднем, 26,3%, но компаниям этого недостаточно.

Опрос руководителей торговых организаций, проведенный Карелиястатом, показал, что ритейлеры считают необходимым повысить наценку почти до 37%. По их мнению, этого было бы достаточно для возмещения издержек и получения прибыли.

Больше всего в этом нуждаются представители среднего бизнеса в торговле. У них торговая наценка сейчас составляет 23%, а они хотели бы увеличить ее до 51%.

Крупные торговые компании считают достаточным рост до 25%, мелкие – до 37%.