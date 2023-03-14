Торговые сети лоббируют снижение беспошлинного порога для онлайн-магазинов

Правительство РФ получило их обращение. Нынешний порог действует до 1 апреля.

Порог беспошлинной интернет-торговли зарубежных онлайн-магазинов может быть пересмотрен в меньшую сторону. До 1 апреля 2023 года частные покупатели могут получать посылки стоимостью до тысячи евро, ничего не платя государству.

Если покупка превышает эту сумму или ее вес больше 31 килограмма, придется заплатить пошлину в 15 % от стоимости заказа, но не меньше 2 евро за кг. Пересмотреть норму правительству предлагают известные торговые сети. Какую сумму беспошлинного порога предлагается установить, знает проект «Жизнь и кошелек».