Торговые сети сдерживают цены на лук

Мониторинг журналистов и Карелиястат показывает, что это не так.

Цены на репчатый лук, по данным Карелиястат, выросли с конца января на 18,5 %.

В тоже время председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев утверждает, что федеральные торговые сети торгуют этим продуктом себе в убыток. Он утверждает, что с конца декабря их наценка стала нулевой и даже отрицательной. Что происходит с ценами на базовые продукты, выяснял проект «Жизнь и кошелек».

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