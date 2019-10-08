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Новости. Общество
10:47, 08 Октября 2019

Товары с зоны продают на сельхозярмарке в Петрозаводске

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Продукцию учреждений УФСИН Карелии представили на осенней сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.

На протяжении десяти дней, с 4 по 13 октября в Петрозаводске проходит юбилейная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Исправительные учреждения презентовали на ярмарке богатый ассортимент выпускаемой продукции.

Это картины, шкатулки, плетеные корзины, сувенирные и швейные изделия, банная фурнитура, кованые аксессуары для каминов.

В ведомстве отметили, что для учреждений УФСИН участие в городских ярмарках - это дополнительная возможность показать свои производственные возможности, оценить конкурентоспособность своих товаров, услышать живые отзывы о продукции.

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Комментарии

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Ашот
2019-10-08 12:34:25
да таких людей с "золотыми руками" надо в малый бизнесс Рассею поднимать ))) а они на зоне кантуются .... не справедливо
Гость
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