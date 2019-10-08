Товары с зоны продают на сельхозярмарке в Петрозаводске

Продукцию учреждений УФСИН Карелии представили на осенней сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.

На протяжении десяти дней, с 4 по 13 октября в Петрозаводске проходит юбилейная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Исправительные учреждения презентовали на ярмарке богатый ассортимент выпускаемой продукции.

Это картины, шкатулки, плетеные корзины, сувенирные и швейные изделия, банная фурнитура, кованые аксессуары для каминов.

В ведомстве отметили, что для учреждений УФСИН участие в городских ярмарках - это дополнительная возможность показать свои производственные возможности, оценить конкурентоспособность своих товаров, услышать живые отзывы о продукции.