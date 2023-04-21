«Трагедии можно было избежать»: самое страшное ДТП на переезде в Карелии произошло 33 года назад

Авария с автобусом на железнодорожном переезде под Петрозаводском унесла жизни более 30 человек.

«Московский комсомолец в Карелии» напомнил, трагедия произошла 8 июля 1990 года. Рейсовый автобус ЛиАЗ-677 следовал по Суоярвскому шоссе из поселка Падозеро в Петрозаводск. В салоне находились более 80 пассажиров.

В 14 километрах от пункта назначения шоссе пересекало железную дорогу, переезд через которую был оборудован световой сигнализацией. Несмотря на мигание запрещающих красных огней, 26-й водитель решился пересечь пути (по данным следствия, он боялся опоздать на просмотр по телевизору финала ЧМ мира по футболу).

В это время к переезду приближался пассажирский поезд № 6383 Суоярви-Петрозаводск, который в народе именовался «окурком» из-за имевшихся в нем трех, а то и двух вагонов. На скорости 30 км/час состав врезался в автобус. В результате 33 человека (по другим данным 35) погибли, 29 пассажиров были ранены, многие из выживших остались инвалидами.

Вскоре после трагедии лес возле переезда, словно по мановению волшебной палочки, исчез, неподалеку поставили памятный знак. Cигнализация на обоих переездах стала работать только тогда, когда нужно. Если бы это было сделано до 8 июля, возможно, трагедии можно было избежать.

Что стало причиной самого страшного в Карелии железнодорожного ДТП, читайте в материале «МК в Карелии».