Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В районе «TALOJARVI. Город у воды» начали обустраивать парковочные зоны (ФОТО)
07.07.2023 17:08
Краеведы раскрыли тайну старого снимка железнодорожного вокзала Петрозаводска
Сегодня 08:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: обострение отношений с Финляндией, обыски в «Акватике» и продажа исторических зданий в Петрозаводске
09.07.2023 19:00

«Трагедии можно было избежать»: самое страшное ДТП на переезде в Карелии произошло 33 года назад

Новости. Общество
13:00, 10 Июля 2023
фото: WIKIMAPIA.ORG

Новости партнеров

Авария с автобусом на железнодорожном переезде под Петрозаводском унесла жизни более 30 человек.

«Московский комсомолец в Карелии» напомнил, трагедия произошла 8 июля 1990 года. Рейсовый автобус ЛиАЗ-677 следовал по Суоярвскому шоссе из поселка Падозеро в Петрозаводск. В салоне находились более 80 пассажиров.

В 14 километрах от пункта назначения шоссе пересекало железную дорогу, переезд через которую был оборудован световой сигнализацией. Несмотря на мигание запрещающих красных огней, 26-й водитель решился пересечь пути (по данным следствия, он боялся опоздать на просмотр по телевизору финала ЧМ мира по футболу).

В это время к переезду приближался пассажирский поезд № 6383 Суоярви-Петрозаводск, который в народе именовался «окурком» из-за имевшихся в нем трех, а то и двух вагонов. На скорости 30 км/час состав врезался в автобус. В результате 33 человека (по другим данным 35) погибли, 29 пассажиров были ранены, многие из выживших остались инвалидами.

Вскоре после трагедии лес возле переезда, словно по мановению волшебной палочки, исчез, неподалеку поставили памятный знак. Cигнализация на обоих переездах стала работать только тогда, когда нужно. Если бы это было сделано до 8 июля, возможно, трагедии можно было избежать.

Что стало причиной самого страшного в Карелии железнодорожного ДТП, читайте в материале «МК в Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
08.07.2023, 18:34
Мужчина прыгнул с моста в центре Петрозаводска и разбился насмерть (ФОТО)
08.07.2023, 14:09
Стало известно, сколько стоит клубника на фестивале в Петрозаводске
09.07.2023, 17:00
Карелию в понедельник ждут заморозки до -1°С
07.07.2023, 10:47
«О купальном сезоне придется забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску

Аналитика

30.06.2023 09:34
Тема недели
Общественники из Карелии помогают военным пройти обучение на операторов БПЛА в зоне спецоперации
В июне Комитет семей воинов Отечества Республики Карелия и благотворительный фонд «Живой город», занимающиеся поддержкой участников СВО и их семей, совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения Комитета Алена Олихейко.
Рядовой Любарский
23.06.2023 08:00
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
25.05.2023 17:03
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.