Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Трагедия в Перми: студент застрелил шестерых человек в университете

Новости. Происшествия
19:30, 20 Сентября 2021
фото: © МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! / ВК / скриншот видео

Новости партнеров

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 11:00 (09:00 по московскому времени) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов. Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация. Все занятия в университете были отменены.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь.

В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших). Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность была установлена. Обезвредивший стрелка сотрудник ДПС рассказал, что молодой человек, кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож. Нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

В силовых ведомствах уточнили, что подозреваемый купил охотничье ружье в мае этого года и владел им на законных основаниях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек, его будет расследовать центральный аппарат ведомства. МЧС открыло горячую линию +7(342) 258-40-02.

На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Региональные власти направят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»