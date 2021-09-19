Трагедия в Перми: студент застрелил шестерых человек в университете

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 11:00 (09:00 по московскому времени) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов. Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация. Все занятия в университете были отменены.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь.

В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших). Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность была установлена. Обезвредивший стрелка сотрудник ДПС рассказал, что молодой человек, кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож. Нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

В силовых ведомствах уточнили, что подозреваемый купил охотничье ружье в мае этого года и владел им на законных основаниях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек, его будет расследовать центральный аппарат ведомства. МЧС открыло горячую линию +7(342) 258-40-02.

На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Региональные власти направят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.